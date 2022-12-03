مصطفى حامد: الفيروس المخلوي ينشط في موسم التقلبات الجوية| فيديو

قال الدكتور مصطفى حامد، استشاري الأمراض الباطنية، إن الفيروس المخلوي هو واحد من الفيروسات التنفسية التي تتشابه في أعراضها، وتكون هذه الأعراض سعالا، وارتفاع درجات الحرارة، ويختلف الفيروس عن الآخر حسب شدة كل عرض.

وأضاف الدكتور مصطفى حامد، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن فترات التقلبات الجوية مثل الربيع والخريف من أكثر الفترات التي تنتشر فيها الفيروسات التنفسية، متابعا: "الفيروس المخلوي التنفسي أكثر ذكاءً من كوفيد 19".

كولوسيز

وأوضح "حامد" أن جرعة واحدة من " كولوسيز" كافية لتعزيز جهاز المناعة ضد الفيروسات.