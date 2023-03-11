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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون عمليات شد الوجة.. علاج طبيعي يخلصك من التجاعيد حول الفم

تجاعيد
تجاعيد

كلما نتقدم فى العمر نلاحظ خطوط عريضة فى الوجة تسمى بالتجاعيد وبالأخص حول الفم، وهذه الأماكن تصبح ظاهرة لا يستطيع احد اخفائها وهناك بعض الأشخاص يفضلون القيام ببعض عمليات الوجة والبعض الآخر لا يفضلون هذا لذلك نستعرض لكم من خلال السطور التالية طريقة مبتكرة للتخلص من تجاعيد الوجة وبالأخص حول الفم بأعشاب طبيعية. 

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علاج التجاعيد حول الفم بالأعشاب

 

زيت الزيتون للتجاعيد حول الفم

يستخدم زيت الزيتون للتجاعيد حول الفم ، حيث يحتوي زيت الزيتون على كمية عالية من فيتامين هـ ، وهو فيتامين مهم للعناية بالبشرة ويعرف بأنه المكون الرئيسي للحفاظ على صحة الجلد . لذا للتخلص من تلك التجاعيد القبيحة.

ضع بعض زيت الزيتون على المنطقة المحيطة بالفم قبل الذهاب إلى الفراش.
في صباح اليوم التالي ، اغسلها.


فاكهة البابايا للتخلص من تجاعيد الوجة 


تعتبر فاكهة البابايا مفيدة جدًا في علاج التجاعيد لاحتوائها على خصائص مذهلة مضادة للشيخوخة. يحتوي أيضًا على إنزيم يساعد على تعزيز مرونة بشرتك. وبالتالي ، فهو يمنحك بشرة شابة. لعلاج التجاعيد:

 

ضعي ملعقة كبيرة من البابايا المهروسة على المنطقة المصابة.
اتركه لمدة 15 دقيقة.
ثم اغسله بالماء الفاتر.


جل الصبار للتخلص من تجاعيد الوجة 


هل الصبار جل معروف بالولوفيرا كأفضل مكون طبيعي لعلاج مشاكل البشرة المختلفة. يساعد أيضًا في علاج التجاعيد حول الفم. لهذا العلاج:

تحتاج فقط إلى وضع القليل من هلام الصبار على المنطقة المصابة.
اتركي الهلام لمدة 30 دقيقة.
اغسله بالماء العادي.

شد الوجه زيت الزيتون الصبار الزيتون صحة الأعشاب ​​​​​​​health التجاعيد حول الفم

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