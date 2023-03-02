احذر.. 5 أطعمة تصيبك بـ التجاعيد وتظهرك أكبر بسنوات

بعض الوجبات الخفيفة الصحية والسريعة المفضلة لدينا ، مثل العصائر والفواكه المجففة ، يمكن أن تضر بصحة بشرتنا وتجعلنا نتقدم في السن بشكل أسرع.إليك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت ترغب في الحفاظ على بشرتك شابة وخالية من السموم قدر الإمكان.إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد

1. الحساء المعلب



الحساء المعلب مليء بالصوديوم . يمتص الصوديوم الماء في أجسامنا بالفعل ، مما يجعلنا نشعر بالجفاف أكثر من ذي قبل. في الواقع ، قد تحتوي علبة الحساء المتوسطة على أكثر من حصتنا اليومية الموصى بها من الصوديوم.

بسبب ارتفاع مستويات الصوديوم ، قد يؤدي تناول الكثير من الطعام إلى الشعور بالجفاف. يمكن أن يؤثر ذلك على الجلد حيث يصبح أكثر جفافًا وأكثر عرضة للتجاعيد .

2. عصائر الفاكهة

يرتبط تناول الكثير من السكر بصحة الجلد ، حيث يؤثر على الكولاجين وبنية الجلد. الكولاجين مهم لحماية بشرتنا وإبقائها مرنة وشابة.

قد يؤدي شرب الكثير من العصائر ، بمرور الوقت ، إلى جعل بشرتك تبدو أكثر تيبسًا وأقل نعومة وشبابًا ، وكل ذلك بسبب سكريات الفاكهة.



3. الأطعمة المقلية

ليست ضارة بصحتنا فحسب ، بل إنها تجعلنا نبدو أكبر سناً أيضًا . وذلك لأن الأطعمة المقلية تزيد من المركبات الالتهابية في أجسامنا . مما يجعلها أكثر عرضة للتلف الخارجي من الشمس .

4. الفواكه المجففة



يمكن أن تؤدي هذه الوجبات الخفيفة اللذيذة في الواقع إلى ظهور بشرة أكبر سنًا لأنها مليئة بالكبريتات. تعتبر الكبريتات مهمة لحفظ الثمار ، لكنها تزيد أيضًا من مستوى الجذور الحرة في أجسامنا مما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

5. المكرونة



يمكن أن تضر الكربوهيدرات المصنعة مثل المعكرونة والأرز الأبيض والخبز بشرتك لأنها قد تلحق الضرر بالكولاجين في بشرتك . كل منهم له تأثير كبير على مستويات السكر في الجسم. هذا يعني أنه يمكن ترك بشرتك أقل نعومة ومرونة وأكثر بهتانًا وتجاعيدًا.