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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة محظور تناولها مع الشاي| انتبه

صدى البلد

الشاي جزء جوهري من الثقافة العربية، إنه مصدر العيش بالنسبة للكثيرين ، وهو ذريعة للمناقشات وتقاليد منزلية،  سواء كان ذلك في الصباح أو المساء ، يبدو اليوم غير مكتمل بدون الشاي، إنه المشروب الساخن الأكثر شعبية  وغالبًا ما نستمتع بالكثير من الوجبات الخفيفة مثل البسكويت والكيك وما إلى ذلك..

ما لا ندركه هو أن هناك العديد من الوجبات الخفيفة التي يمكن أن تلحق الضرر بأجسامنا، إذا كنت ترغب أيضًا في تناول وجبات خفيفة مع الشاي ، فعليك أن تكون أكثر حذرًا،  في هذا التقرير نقدم لك قائمة بجميع الأطعمة التي يجب تجنبها مع الشاي. 

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-سناكس محضرة من دقيق الحمص

غالبًا ما يحب الأشخاص تناول السناكس المصنوعة من دقيق الحمص وما إلى ذلك مع الشاي المصنوع، ما لا يدركونه هو أن الوجبات الخفيفة المصنوعة من دقيق الحمص يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي بينما تقلل من قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

- الأطعمة الباردة

هذه الأطعمة والشاي الساخن، هذا المزيج يمكن أن يضعف الجهاز الهضمي ويمكن أن يجعلك تشعر بالغثيان، لهذا السبب يقترح الخبراء عدم تناول أي طعام بارد لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد شرب مشروب ساخن مثل الشاي.

-أطعمة مصنوعة من الكركم

يحتوي الكركم على مضادات الأكسدة ويقال أنه أحد التوابل المهمة التي يجب تناولها يوميًا، ومع ذلك ، فهو عنصر يجب تجنبه مع الشاي. لماذا ا؟ لأن الأطعمة التي تحتوي على الكركم يمكن أن تسبب الغازات والإمساك في المعدة.

-عصير ليمون في الشاي

هل سمعت يومًا عن شخص يقول إنه يصاب برد فعل حمضي عند تناول شاي الليمون؟ حسنًا ، يحدث ذلك لأن الليمون يحتوي على كمية عالية من حامض الستريك ويمكن أن يجعلك تشعر بالغثيان والانتفاخ، يمكن لعصير الليمون أن يجعل الشاي أكثر حمضية بطبيعته ويمكن أن يسبب تورمًا في المعدة، هذا هو السبب الحقيقي الذي يجعل الخبراء يقترحون دائمًا عدم شرب شاي الليمون في الصباح.

-الأطعمة الغنية بالحديد

يحتوي الشاي على العفص والأوكسالات، والتي تمنع امتصاص الحديد في الجسم وترتبط بهما. لذلك ، تأكد دائمًا من تجنب الأطعمة الغنية بالحديد مثل المكسرات والحبوب والخضروات الورقية مع كوب من الشاي الساخن.

المصدر: timesofindia

الشاي المشروب الساخن الوجبات الخفيفة البسكويت العيش

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