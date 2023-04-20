بيان عاجل من أمريكا بشأن وقف إطلاق النار في السودان

حثت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، طرفي الصراع في السودان على تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية عيد الفطر.

من جانبه، أكد البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتابع عن كثب التطورات في السودان.

وفي وقت سابق من اليوم، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجميع في السودان وقف إطلاق النار ثلاثة أيام على الأقل بمناسبة عيد الفطر.

وأكد جوتيريش، أن وقف الاشتباكات في السودان يجب أن يتبعه حوار جاد يسمح بعملية انتقالية وتعيين حكومة مدنية.

وقالت الأمم المتحدة، إن جوتيريش يقول هناك إجماع قوي على إدانة القتال الدائر في السودان والدعوة لوقف الاشتباكات.