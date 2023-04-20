رأس البر تستعد بالمصيف والمستشفيات لاستقبال عيد الفطر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ميدانيًا، استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال زائريها خلال عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الجولة التى أجرتها اليوم.

حيث تفقدت المحافظ مستشفى رأس البر المركزى ، تابعت خلالها جاهزية العيادات الخارجية والاستقبال بعد إعادة نقلهم من المقر المؤقت إلى المستشفى التى تشهد أعمال تطوير ،حيث اطلعت على الموقف التنفيذى لتلك الأعمال ، موجهة تعليماتها إلى مديرية الاسكان " الجهة المُنفذة لأعمال التطوير " بسرعة الانتهاء والجدول الزمنى الخاص بتلك العملية وذلك لاستعادة طاقة العمل بشكل كامل بجميع أقسام المستشفى.

وفى سياق متصل، تابعت محافظ دمياط جاهزية مستشفى جراحات اليوم الواحد بأقسامها المختلفة و تواجد الطاقم الطبى و التمريض بالنوبتجيات ، حيث أكدت على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك لتقديم كافة الخدمات الطبية واستقبال الحالات الطارئة.