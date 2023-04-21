توصيل مشروع الصرف الصحى حلم أهالى قرية السعدى في الشرقية

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية قرية السعدى التابعه للوحده المحلية بالظواهرية مركز الحسنية محافظة الشرقية ، عقب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل والشوارع لحد أنها تعيق السير في الشوارع في بعض الأوقات، بالإضافة إلى الخوف من انتشار الأمراض والأوبئة في ظل انتشار الفيروسات وذلك لعدم توصيل شبكة الصرف الصحى بالقرية .

يقول المواطن احمد جمال عيد على فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع صدى البلد : حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا من كل الاتجاهات سواء من انتشار الفيروسات ، أو من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسبب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل بعد تحول الشوارع إلى برك ومستنقعات لمياه الصرف الصحي ".

وأضاف : اننا نعانى من عدم ضمنا تبع خطة الصرف الصحي تبع خطة حياه كريمة التى يتم تنفيذة الان فى قرية الظواربة وتبعد عنا القريه بمسافة١كم وعدد سكان السعدى اكثرمن٣٠الف نسمه والبيوت مقامه على طرنشات مما يؤدى إلى غرق الشاورع بمياة المجارى وتاكل جدران المنازل وخط طرد الصرف الصحي يمر خلف القريه وتقدمنا بطلب بتوصيل الصرف الصحي إلى القرية وتبرعنا بقطعة ارض إلى اقامة محطة رفع صرف صحى ولاحد يهتم بطلبنا

وأشار : أن الأهالي قدموا العديد من الشكاوى للجهات المعنية ولكن لا يوجد إستجابة علي الشكوي حتي الآن، قائلاً :" لم نعد نتحمل هذا الإهمال، مياه الصرف الصحي تسللت من الشوارع إلى المنازل وأصبحت الحياة غير آدميه والجميع الآن يعيش في خطر ومهدد بالإصابة بالأمراض والأوبئة".

أكد أن مياه الصرف أغرقت المنازل ، ما قد يهدد المنازل بالانهيار على رؤوس الأهالي إذا استمر الوضع على ما هو عليه، دون تدخل المسئولين لحل هذه الكارثة.

وأشار : أن مياه الصرف تسببت في زيادة انتشار البعوض و الحشرات داخل المنازل، ما قد يتسبب في نقل الأمراض والأوبئة بين الأهالي، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن الأهالي أجرت العديد من اتصالات بالمسئولين عن الصرف الصحي في المنطقة دون فائدة .

وناشد الأهالي، المسئولين ، بضرورة التدخل لحل المشكلة وإزالة المياه من المنازل والشوارع لإنقاذ الأهالي من خطر الأمراض التي تصيبهم بسبب انتشار مياه المجارى و العمل على توصيل شبكة الصرف الصحي.

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