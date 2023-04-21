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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سارة أمين: روح الفانلة الحمراء كلمة السر في التتويج بالدوري

سارة أمين
سارة أمين

أكدت سارة أمين، لاعبة فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أن الفوز بلقب الدوري ‏يعكس روح وشخصية لاعبات الأهلي وإصرارهن على التتويج باللقب، والذي ظهر خلال ‏المباراة الثانية أمام الزمالك والتي نجح خلالها الفريق في استعادة مساره في البطولة ثم الفوز ‏بالمباراة الفاصلة.‏

وأوضحت لاعبة الطائرة سيدات بالنادي أن المباراة الحاسمة شهدت منافسة قوية بين ‏الفريقين، وأن روح الفانلة الحمراء دائمًا ما تظهر في مثل هذه المواجهات، إلى جانب تنفيذ كافة ‏تعليمات الجهاز الفني.‏

وأشارت سارة أمين إلى أن فريق الكرة الطائرة سيدات يسعى إلى التتويج بكل البطولات، وأن ‏الفوز بلقب الدوري خطوة مهمة يتم البناء عليها مستقبلًا من خلال المنافسة على المستويين ‏المحلي والإفريقي. ‏

وقالت لاعبة الأهلي إن لاعبات الفريق بذلن أقصى جهد لإسعاد الجماهير والتتويج ببطولة ‏دائمًا ما تكون محببة للجميع، وتأتي في مقدمة الأهداف التي يضعها الفريق في حساباته مع ‏بداية كل موسم.‏

واختتمت سارة أمين تصريحاتها بالتأكيد أن لقب الدوري دافع قوي للفريق للاستمرار ‏في حصد البطولات، ووجهت الشكر إلى كافة لاعبات الفريق على المجهود والروح التي ظهر ‏عليها الفريق خلال البطولة بشكل عام والمباراة الحاسمة بشكل خاص.‏

 

سارة أمين النادي الأهلي بلقب الدوري الزمالك روح الفانلة الحمراء لقب الدورى

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