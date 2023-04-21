سارة أمين: روح الفانلة الحمراء كلمة السر في التتويج بالدوري

أكدت سارة أمين، لاعبة فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أن الفوز بلقب الدوري يعكس روح وشخصية لاعبات الأهلي وإصرارهن على التتويج باللقب، والذي ظهر خلال المباراة الثانية أمام الزمالك والتي نجح خلالها الفريق في استعادة مساره في البطولة ثم الفوز بالمباراة الفاصلة.
وأوضحت لاعبة الطائرة سيدات بالنادي أن المباراة الحاسمة شهدت منافسة قوية بين الفريقين، وأن روح الفانلة الحمراء دائمًا ما تظهر في مثل هذه المواجهات، إلى جانب تنفيذ كافة تعليمات الجهاز الفني.
وأشارت سارة أمين إلى أن فريق الكرة الطائرة سيدات يسعى إلى التتويج بكل البطولات، وأن الفوز بلقب الدوري خطوة مهمة يتم البناء عليها مستقبلًا من خلال المنافسة على المستويين المحلي والإفريقي.
وقالت لاعبة الأهلي إن لاعبات الفريق بذلن أقصى جهد لإسعاد الجماهير والتتويج ببطولة دائمًا ما تكون محببة للجميع، وتأتي في مقدمة الأهداف التي يضعها الفريق في حساباته مع بداية كل موسم.
واختتمت سارة أمين تصريحاتها بالتأكيد أن لقب الدوري دافع قوي للفريق للاستمرار في حصد البطولات، ووجهت الشكر إلى كافة لاعبات الفريق على المجهود والروح التي ظهر عليها الفريق خلال البطولة بشكل عام والمباراة الحاسمة بشكل خاص.