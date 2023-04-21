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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تراجع أسماك الفسيخ على مائدة إفطار أول أيام العيد بالعريش

إقبال على سشراء الأسماك
إقبال على سشراء الأسماك الطازجة بالعريش


 

تراجعت عمليات شراء أسماك الفسيخ  خلال الاسبوع الاخير  من شهر رمضان المبارك ، في مدينة العريش محافظة شمال سيناء    وذلك في اطار  قيام الاسر بتجهيز وجبة الإفطار اول ايام عيد الفطر ،  وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفسيخ   ،لذا فقد  زادت كميات الأسماك  الطازجة في  الأسواق .


وقد تلاحظ انخفاض الكميات   المعروضة من اسماك الفسيخ في أسواق مدينة العريش ، لعدم  الإقبال علي الشراء من جانب المواطنين، بينما لجأ المواطنون  الي  شراء أسماك البحر الطازجة ،  وخاصة أسماك  البوري والطوبار  والدنيس والجمبري  لتناول افطار اول إيام عيد الفطر.



الأسماك الطازجة 

 
و قال يحي حجاب   تاجر ، إن   الأسواق شهدت  حركة تجارية حيث تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك ،حيث  توافرت كميات كبيرة من الأسماك المتنوعة وبأسعار مرتفعة نسبيا عن أسعار العام الماضي. 
 
ويقول عبد العزيز السيد تاجر ، ان أفضل انواع الفسيخ يتم الحصول عليها من أسماك البوري ، وهناك من يعتمد علي الأسماك المنتجة من الملاحات ولكن الأسعار هذا العام مرتفعة بشكل غير مبرر.. حيث وصل الكيلو إلى ٢٤٠ جنيها للسيد و١٤٠ جنيها لبوري الملاحات بينما ميلو البوري الوارد من البحر بلغ ١٨٠ جنيها ، ويرحت ذلك الارتفاع بسبب توقف نشاط الص في  بحيرة البردويل.


وأضاف ، بأن أكل الفسيخ عادة ولكنها ليست وجبة رئيسية في اول ايام عيد الفطر ، حيث توجهت أعداد كبيرة من الأسر خاصة في مدينة العريش الي تناول وجبة أسماك طازجة، أو مقالي بطاطس وباذنجان إلى جانب الجبن بأنواعها.

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العريش أسماك الفسيخ إفطار عيد الفطر

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