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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب التنمر.. استقالة وزير العدل البريطاني من حكومة ريشي سوناك

دومينيك راب
دومينيك راب

قدم نائب رئيس الوزراء ووزير العدل في بريطانيا، دومينيك راب، بعد تحقيق مستقل في شكاوى رسمية بشأن مزاعم بالتنمر على موظفين في الوزارة ومجموعة من العاملين في الإدارات التابعة للحكومة، وفقا لموقع RT الروسي.

 

وواجه وزير العدل البريطاني العديد من الشكاوي الرسمية بشأن تعاملاته مع موظفي الخدمة المدنية وتعرضهم للتنمر من خلاله والاستخفاف بهم مما دفع البعض إلى البكاء قبل الاجتماعات.

 

وتمثل استقالة دومينيك راب ضربة قوية لحكومة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الذي من المتوقع أن يواجه أسئلة واستجوابات حول حكمه بعد السماح لراب بالبقاء في المنصب أثناء إجراء تحقيق معه حول هذه الادعاءات.

 

ومن جانبه، نفى راب باستمرار أن يكون تنمر على موظفي الخدمة المدنية، وقائلا إنه سيواجه بقوة الشكاوى الرسمية بشأن سلوكه كوزير للعدل، وقبل ذلك كوزير للخارجية ووزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

 

وتعتبر استقالة وزير العدل البريطاني هي الاستقالة الثانية التي تشهدها حكومة ريشي سوناك الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، ففي نوفمبر من العام الماضي استقال جافين ويليامسون من منصبه كوزير بمكتب الحكومة بعد مزاعم كشفت عنها صحيفة "الجارديان" بأنه طلب من موظف مدني كبير أن يشق عنقه عندما كان وزيرا للدفاع، وظهور رسائل مسيئة إلى زميل من حزب المحافظين.

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