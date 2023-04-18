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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة بريطانيا لدى مجلس الأمن: ندعو الدول للعمل سويا لدعم الشعب الليبي

صدى البلد

دعت السفيرة البريطانية لدى مجلس الأمن باربرا وودوارد، اليوم الثلاثاء، إلى استمرار العمل المشترك بشكل بناء لدعم الشعب الليبي لمعالجة القضايا الطويلة الأمد.

وقالت وودوارد في بيان، أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "هناك بداية إيجابية بالفعل لمساعدة ليبيا في العثور على حلول لمشاكلها، ويجب أن نستمر في العمل معًا بشكل بناء لدعم الشعب الليبي لمعالجة القضايا الطويلة الأمد".

وأشارت إلى أن هذا سيتم فقط من خلال الجهود المنسقة مع دور قيادي من قبل بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا والتي يمكنها تمهيد الطريق للانتخابات وما بعده لضمان تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الشعب الليبي.

وأكدت التزام المملكة المتحدة بشكل كامل بدعم كافة فرق العمل في ليبيا التابعة للأمم المتحدة.

ولفتت إلى ضرورة تمكين جميع الليبيين من لعب دور في تطوير مجتمع مفتوح وديمقراطي، مطالبة السلطات الليبية بتطوير وتوضيح آلية قانونية مستدامة تسمح بحرية الجمعيات والتشغيل والتجمع، كما هو مضمون في الإعلان الدستوري.

وأضافت السفيرة البريطانية أن "الوساطة، تحت رعاية بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة هي مفتاح النجاح للانتخابات، وأنها تلاحظ بشكل إيجابي جهود الجهات الفاعلة الأمنية للالتقاء لدعم تقديم انتخابات ناجحة، ونرحب بالتزاماتهم الأولية ويجب أن تكون الأساس لمزيد من التسويات السياسية الموضوعية التي تخلق الظروف للانتخابات الناجحة".
 

ليبيا الشعب الليبى السفيرة البريطانية الموقع الرسمي للحكومة البريطانية

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