رياض محرز يهنئ المتابعين بعيد الفطر

هنا الجزائري رياض محرز نجم مانشيستر سيتي الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك عبر صفحتة الرمسية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" خلال خاصية الاستوري.

وكتب رياض محرز: "عيد مبارك"، وتفاعل معه عدد كبير من مشجعية في الوطن العربي.

وحسم فريق مانشستر سيتي، بمشاركة رياض محرز، قمة الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي، لصالحه، بالانتصار على مضيفه تشيلسي بهدف دون مقابل.

واستطاع البديل رياض محرز تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 63، من متابعة لتمريرة زميله جاك جيريليش المرسلة من الجهة اليسرى.

كثف لاعبو فريق تشيلسي محاولاتهم للتسجيل لكنهم لم يستطيعوا فك شفرة دفاعات مانشستر سيتي، لينتهي اللقاء بخسارتهم على أرضهم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 39 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز العاشر.