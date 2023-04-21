تحذير شديد اللهجة من دولة عربية لفرنسا.. تعرف على السبب

قال حميد مساعيدي، المتحدث باسم حكومة جزر القمر، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن بلاده لن تقبل المهاجرين المطرودين من جزيرة مايوت الفرنسية المجاورة، حيث من المتوقع أن تبدأ السلطات في جزيرة مايوت، الأسبوع المقبل، ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين استقروا في جزيرة المحيط الهندي، إلى الدول والجزر المحيطة، ومن بينها جزر القمر.

وذكر المتحدث باسم الحكومة، حميد مساعيدي، أن جزر القمر لا تنوي الترحيب بالمطرودين في إطار العملية التي خططت لها الحكومة الفرنسية في مايوت.

وتشتهر مايوت بشعابها المرجانية الخلابة وبحيراتها الشاطئية ، وهي موطن لما يقدر بنحو 300000 شخص، ورغم أنها أفقر جزء من فرنسا لكنها غنية مقارنة بالجزر المجاورة لمدغشقر وجزر القمر، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا.