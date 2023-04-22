أنا وحلويات العيد.. إبنة هيفاء وهبي تحتفل بعيد الفطر برفقة ابنتيها

هنأت زينب فياض متابعيها وجمهورها بعيد الفطر المبارك بصورة جديدة لها برفقه ابنائها وذلك من خلال حسابهاالرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علقت زينب فياض علي الصوره قائلة:"انا وحلويات العيد شخصيآ عيدكم مبارك يا أحلي وأغلي الناس علي قلبي".



علاقة هيفاء وهبي وابنتها

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، وأصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.



وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.



أصل الحكاية: في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.