مديون لهم .. حبس شخصين سرقا سيارة صاحب مطعم بالمعصرة

قررت نيابة المعصرة الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة صاحب مطعم ومساومته علي اعادتها مقابل دفع مديونية لصالحهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان لم يجد شخصان وسيلة للانتقام من صاحب مطعم سوي قيامهما بسرقة سيارته ومساومته علي اعادتها مقابل دفع مديونية لصالح المتهمين اللذين تم ضبطهما تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان قرر بأنه أثناء قيامه بتوصيل خبز لأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة المعادى بالسيارة قيادته "ربع نقل " فوجئ بقيام شخصين بمغافلته والإستيلاء على السيارة قيادته حال توقفها أمام المطعم ولاذا بالفرار .

وفى وقت لاحق تلقى إتصالاً هاتفياً من هاتف محمول "محدد" طلب خلاله المُتصل إبلاغ مالك المخبز محل عمله بدفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة .

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهما شخصان ، مقيمان بالقاهرة حال إستقلالهما السيارة المستولى عليها ، وبحوزة أحدهما " الهاتف المحمول" المستخدم فى المساومة .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهما بأنه نظراً لكون مالك المخبز محل عمل المُبلغ مدينا له بمبلغ مالى ، قام بالإشتراك مع المتهم الثانى بمغافلة المبُلغ والإستيلاء على السيارة ثم قام بالإتصال بالمُبلغ وساومه على دفع المبلغ مقابل استرداد السيارة .

باستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة ، واتهمهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.