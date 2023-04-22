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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يقرر صرف مكافآت مالية للاعبين بعد الفوز على المصري البورسعيدي

صدى البلد

وصل النادي الإسماعيلي لمركز مميز فى جدول ترتيب الدورى المصري، وحصد ثلاث نقاط غالية بعد فوزه على المصري البورسعيدي ليصل إلى النقطة 26 وله مباراتان مؤجلتان فى المسابقة المحلية.


وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، صرف مكافآت فورية  للاعبين لمزيد من التحفيز وتقديرا لإجادتهم ووعد بمزيد من الدعم شرط استمرار ابتسامة الجمهور.  


وفي سياق متصل وجه حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى التهنئة لجماهير النادى الإسماعيلى بمناسبة عيد الفطر المبارك عقب الفوز على النادى المصرى بهدفين مقابل هدف.


وتوجه الجمل بجزيل الشكر للجماهير التى زحفت من الإسماعيلية إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق على الرغم من تبقى ساعات قليلة على أول أيام عيد الفطر المبارك. وأكد الجمل أن لاعبيه كانوا رجالا بالفعل خلال مباراة المصرى.


وأشار إلى أن هدفه عودة الاسماعيلى إلى مكانته الطبيعية وليس البقاء فى مسابقة الدورى.

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