برلماني: مبادرة «600 ألف باب رزق» تعزز التمكين الاقتصادي للأسر الأقل دخلا

أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي مبادرة “600 ألف باب رزق” للفئات الأكثر احتياجًا داخل المحافظات المختلفة، مؤكدا أن المبادرة تسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الأقل دخلا.

وقال النائب عيد حماد، في بيان له، إن مبادرة “600 ألف باب رزق” تعد ترجمة حقيقية لما تسعى إليه الدولة المصرية لخروج محدودي الدخل من العوز إلى مرحلة الإنتاج حتى نكون أمام أشخاص منتجين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مبادرة “600 ألف باب رزق” تعتبر خطوة مهمة تلتقي مع أهداف الدولة التنموية لخفض معدلات البطالة، من خلال إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الأولى بالرعاية، وتمكينها اقتصاديا.

وتابع النائب عيد حماد: “المبادرة تعد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تكثيف الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحويلهم لأشخاص منتجة تعتمد على إنتاجها وإخراجهم من مرحلة دائرة العوز والاحتياج”.