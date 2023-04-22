ريال مدريد يستضيف سيلتا فيجو لتأمين وصافة الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو، اليوم السبت، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في إطار منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويستهدف فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي تحقيق الفوز على سيلتا فيجو في مباراة اليوم، لتأمين وصافة الدوري الإسباني في ظل المطاردة الشرسة من أتلتيكو مدريد.

وباتت فرص ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم “شبه مستحيلة”، إذ يتأخر الملكي عن برشلونة متصدر الترتيب بفارق 11 نقطة.

وقال كارلو أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة سيلتا فيجو: "علينا أن نبذل قصارى جهدنا للفوز والنضال حتى المباراة الأخيرة. نحن بحالة جيدة، وعلينا إظهار ذلك في مباريات الليجا حتى النهاية".

وأضاف: "نحترم سيلتا فيجو الذي يقدم أداءً جيدا ولديه ديناميكيات جيدة وتنظيم جيد على أرض الملعب، مع لاعبين متميزين مثل أسباس وجابري فيجا، لكننا سنحاول القيام بعملنا".

على الجانب الآخر، يطمح فريق سليتا فيجو في العودة لنغمة الانتصارات في مسابقة الدوري الإسباني عبر بوابة ريال مدريد، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وفشل سليتا فيجو في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني، إذ تعادل في مواجهتين وخسر اللقاء الأخير.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في بطولة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، في المقابل يأتي سليتا فيجو في المركز الـ 12 برصيد 36 نقطة.