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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد العباية.. صور وضعت سارة سلامة فى مأزق

صدى البلد

تصدرت الفنانة سارة سلامة، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي علىموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. 

وظهرت سارة سلامة، بإطلالة جريئة مرتدية عباية سوداء  وهو ما علق عليه الجمهور ساخرين منها بالتعليقات :كفايةحلاوة.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سرجمال سارة سلامة ورشاقتها.

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضعأحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

 

إليكم مجموعة من صور الفنانة سارة سلامة…

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سارة سلامة جلسة تصوير الفنانة سارة سلامة

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