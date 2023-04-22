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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إقامة أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية يدعم زيادة انتاجها

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة

قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة تسعي جاهدة لزيادة إنتاج الكهرباء، وذلك من خلال العديد من وسائل الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء وأبرزها الشمس والرياح، بخلاف الإتجاه حديثا للمخلفات الصلبة.

أضاف “ يحيي” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن هناك توجه من الحكومة لتحقيق أقصي درجة من الإستفادة من المخلفات الصلبة في توليد الطاقة الكهربائية، خاصة بعد ما برزت أهميتها عالميا في هذا الشأن، معقبا “ فكر جيد لإستغلالها بما يحقق المنفعة العامة للدولة”.

طفرة في إنتاج الكهرباء 

لفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن الحكومة تمكنت من إحداث طفرة في مجال إنتاج الكهرباء، من أجل تلبية الإستهلاك المحلي وعلاوة علي تصديرها للخارج وكذلك الغاز الطبيعي، مما يدل علي إمتلاك الحكومة القدرة العالية في استغلال موارد الدولة الاستغلال الأمثل.

واستطرد النائب: اتجاه الحكومة في الفترة الراهنة لزيادة انتاج الكهرباء حيث نمتلك القدرة علي ذلك، الأمر الذي يفرز مكاسب عديدة تنعكس بالإيجاب علي المواطن والدولة فى آن واحد، “ علي سبيل المثال فإن إنشاء محطة أو مصنع أو مشروع يعني توفير الكثير من الوظائف للشباب ”.

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وأكد محافظ الجيزة أحمد راشد أن اختيار منطقة أبو رواش لإقامة أول محطة لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية تم بعناية شديدة بالتنسيق مع وزارات البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية باعتبار تلك المنطقة تمثل ملتقى للطرق وتضمن عوامل نجاح المشروع .


وقال المحافظ - في تصريحات - إنه تم توقيع العقد في الأسبوع الأول من أبريل الجاري ، موضحا أنه سيتم بعد 18 شهرا الاحتفال بنجاح المشروع.


وأشار راشد إلى أنه سيتم الاعتماد على الكتلة السكانية الكبيرة التي تتمتع بها محافظة الجيزة إلى جانب المناطق الصناعية والأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة والتي ينتج عنها جميعا كم هائل من المخلفات التي يمكن الاستفادة منها لتغذية تلك الصناعة..لافتا إلى أن تلك المحطة ستسهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتقليل انبعاثات تلوث الهواء إلى جانب تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية للمخلفات.

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