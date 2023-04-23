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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

صيام الست من شوال.. حكم من أكل أو شرب ناسيا

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أكل أو شرب ناسيا أثناء صيام الست من شوال فصومه لا صحيح، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، مؤكدة أن صيام الست من شوال مستحب شرعا، كما روي في الصحيح من قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر».

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم؟ وهل هناك فرق بين صوم الفرض والنفل؟»، أنه ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» أخرجه مسلم في صحيحه.

واستشهدت بما جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أيضا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه» أخرجه الدارقطني في سننه، منوها بأن هذه الأحاديث الشريفة أدلة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فعليه أن يتم صومه، ولا قضاء عليه.

وأضافت أن يومه الذي أتم صيامه صحيح ويجزئه، ولا فرق في ذلك بين صيام النفل والفريضة، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. 

دار الإفتاء القضاء صيام الست من شوال

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صيام الست من شوال.. حكم من أكل أو شرب ناسيا

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