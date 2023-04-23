هالة صدقي: بحب السباحة وممكن أعوم 3 ساعات.. وهذه المشكلة ستواجهني بعد «صفصف»|فيديو

حلّت الفنانة هالة صدقي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وتحدثت هالة صدقي عن كواليس دورها في مسلسل "جعفر العمدة".

وقالت هالة صدقي:" أحب السباحة جدا وممكن أعوم لساعتين أو 3 ساعات ، مضيفة: "لا انسى كوني سباحة ".

وأضافت هالة صدقي: "السباحة تساعدني كثيرا في تخطي أي مشكلة أو ضغوط، وممكن أعوم في الشتاء أو الصيف".

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي مقطع فيديو يرصد سباحة هالة صدقي مع مجموعة من الدلافين".

وفي سياق متصل قالت هالة صدقي: "نجاحي في مسلسل جعفر العمدة نجاح لبنات جيلي كله".

ولفتت هالة صدقي:"أنا متأكدة إن كل الأدوار اللي هتجيلي بعد كده هتكون زي صفصف "، مضيفة:" دي مشكلة هواجهها".