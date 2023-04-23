محمد رمضان يثني على هالة صدقي وأحمد داش ودورهما في نجاح جعفر العمدة|فيديو

قال محمد رمضان، إنه من أقترح علي المخرج محمد سامي، أن يلبس 4 دبل، وردد ساخرا: "ربنا خلقهم 4 زوجات لو خمسة مش هعرف أتني صوباعي".

وحكي عن كواليس المسلسل وطريقة تعامله مع النجمة هالة صدقي، مشيرًا إلي أنها ممثلة عظيمة ولها دور كبير في نجاح المسلسل، موضحا أن شركة الإنتاج طلبت منه تقدم جزء تاني من مسلسل جعفر العمدة، مرددا: قولا واحدا رفضت انا والمخرج محمد سامى".

كما ذكر الممثل الشاب أحمد داش، حيث كان أخيه في مسلسل البرنس، وابنه في جعفر العمدة، قائلا: "ممثل هايل ورغم اختلاف الشكل صدّقه الناس أنه ابن جعفر العمدة".

وشرح محمد رمضان، طريقة تقليب الشاي بالملعقة معكوسة، موضحا أن مسكة الشخص العملي للكوباية تختلف عن الآخرين.



واستعرض رمضان، خلال برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية "إسعاد يونس"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، كيف يسمك سواق الميكروباص الكوباية أو تاجر الألماس، أو الحرج، أو الحداد أو الجزار، منوها أن هذه التفاصيل يتم استخدامها في تجسيد الشخصيات.

وقال الفنان محمد رمضان، إنه لا يستطيع أن يتزوج أربعة كجعفر العمدة، لان زوجته "ملية عليه حياته"_ حسب تعبيره.



وأوضح رمضان أن مشكلة جعفر العمدة أنه كان لديه فراغ عاطفي، مما جعله يتزوج مرة واثنين وأربعة، لافتاً إلى أنه مقسم يومه ولا يوجد وقت لزوجة غير زوجته الحالية.



وأكد رمضان أن الدراما المصرية ستظل رائدة في الوطن العربي، وتظل الأولى ودائما في المقدمة.



وأوضح رمضان، أن إحصائيات منصة المشاهدات العربية مؤشر عظيم ولكن ليس جديدا على بلدنا: «سعيد للغاية بالإحصائيات ونتائج المشاهدات في الدول العربية لمسلسلي جعفر العمدة».



وتابع رمضان، لما يكون المسلسل المصري رقم واحد في الخليج رغم وجود دراما خليجية ويكون رقم واحد في دول الشام سوريا والأردن ولبنان ده إنجاز».



