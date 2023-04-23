عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزالان يهزان منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالين أحدهما بقوة 6.1 درجة والآخر قوته 5.8 درجة هزا منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا، في وقت متأخر من السبت.

وقال المركز إن الزلزال الأول وقع على عمق 43 كيلومترا، بينما الثاني على عمق 40 كيلومترا، وكان الفارق بينهما بضع ساعات.

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال قوي يضرب إندونيسيا .. تفاصيل

الدولة الأكثر عرضة للزلزال

تؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية. وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.

مركز رصد الزلازل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي لين هزات أرضية رصد الزلازل هيئة المسح الجيولوجي هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مركز رصد الزلازل الأوروبي اندونيسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك عن الفريق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

سيناريو الهلال يتكرر.. النادي الأهلي يواجه أزمة قبل إياب الرجاء

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

تعليق مثير من أحمد حسن على هدف الأهلي الثاني في الرجاء

موضوعات متعلقة

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال قوي يضرب إندونيسيا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

انتشار أمني بجميع المحافظات لتأمين ثالث أيام عيد الفطر

محمد فاروق: الأهلي قطع شوطاً كبيرا بالفوز على الرجاء

مطعم شهير تشتعل به النيران في العيد لسبب غير متوقع.. اعرف القصة؟

زلزالان يهزان منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا

طارق سليمان: الشناوي أنقذ الأهلي أمام الرجاء المغربي

رئيس جوجل يحصل على 226 مليون دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. أعراض تظهر على الوجه تخبرنا بمرض فى الدماغ

لن تتوقع ثمنه .. سعر حذاء ياسمين صبري في أحدث ظهور

علامات في الجلد.. سوء صحة الأمعاء تؤثر على القدرة العقلية

نوع من تسالي العيد يحميك من السرطان والسكري .. تعرف عليه

فيديو

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ