عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال قوي يضرب تركيا
زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، أن زلزالا جديدا ضرب موجلا التركية.

أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع علي عمق 6.99 كم تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت لجنة التحقيق في الزلازل التابعة للجمعية الوطنية التركية الكبرى، إن الطاقة المنبعثة من زلازل كهرمان مرعش بلغت 30 كوادريليون جول، حوالي 2000 ضعف كثافة طاقة القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما.

أوضحت لجنة التحقيق في الزلازل التابعة للجمعية الوطنية التركية الكبرى في تقرير لها، إن التقديرات تشير إلى أن الزلزال قد يكون له تأثير سلبي 1.4 نقطة مئوية على النمو في عام 2023.

زلزال قوي يضرب إندونيسيا .. تفاصيل

زلزال قوي يضرب اليونان .. تفاصيل

الزلازل تهدد اقتصاد تركيا

وبافتراض أن متوسط الانهيار هو 1.3 في المائة في رأس المال، وانخفاض بمقدار نقطة واحدة تقريبًا في معدل استخدام السعة وانخفاض بنسبة 0.9 في المائة تقريبًا في التوظيف، فمن المقدر أن النمو في عام 2023 سيكون أقل بنحو 1.4 نقطة.

وورد في التقرير، أن خسارة ما يقرب من 5 مليارات دولار قد يحدث في الميزانية في عام 2023.

زلزال إدارة الكوارث والطوارئ موجلا زلازل تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

هرم رابع على بعد أمتار من “ثلاثي الجيزة”.. تكلف نصف مليار دولار ويضم 100 ألف قطعة أثرية

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

تعليق مثير من أحمد حسن على هدف الأهلي الثاني في الرجاء

الاعتداء على سائحة فرنسية.. تحريات الأمن تفضح جريمة مخيم ابن الصحراء| النص الكامل

موضوعات متعلقة

قلق بالغ .. وثائق أمريكية مسربة تكشف عن كارثة تهدد أوكرانيا

أرمينيا ترد على اتهامات الجيش الأذربيجاني بتفجير شاحنة عسكرية

الجيش الروسي يمطر خاركيف الأوكرانية بالصواريخ

خلال الساعات المقبلة.. تحرك عاجل بأمريكا لإجلاء رعاياها من السودان

انتهاء الهيمنة .. عقوبات أمريكا ضد روسيا تهوي بـ الدولار بأسرع وتيرة

ضابط بالجيش الأوكراني يكشف عن خطط كييف بعد سقوط باخموت

مصير مجهول.. فشل الهجوم المضاد يهدد بالإطاحة بـ زيلينسكي من منصبه

فضيحة مدوية.. قائد بالجيش الأوكراني يحرض القوات على اتباع تكتيك النازيين

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي .. المارد الأحمر يهزم الرجاء بثنائية.. ومفاجأة فى غرامة كهربا

لم يصعد بعد.. خبير لوائح يعلق على فوز الأهلي أمام الرجاء

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

موعد مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

جولة تفقدية .. الرئيس السيسي يستمع إلى شرح تفصيلي عن مرتفعات الجلالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة حزينة .. طفلة أبكت الملايين في أول أيام العيد | من هي؟

بعد العباية.. صور وضعت سارة سلامة فى مأزق

مفاجأة لـ البلوجر سارة محمد هتخلى نظرها يرجع لها

مطعم شهير تشتعل به النيران في العيد لسبب غير متوقع.. اعرف القصة؟

فيديو

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ