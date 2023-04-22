زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، أن زلزالا جديدا ضرب موجلا التركية.

أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع علي عمق 6.99 كم تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت لجنة التحقيق في الزلازل التابعة للجمعية الوطنية التركية الكبرى، إن الطاقة المنبعثة من زلازل كهرمان مرعش بلغت 30 كوادريليون جول، حوالي 2000 ضعف كثافة طاقة القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما.

أوضحت لجنة التحقيق في الزلازل التابعة للجمعية الوطنية التركية الكبرى في تقرير لها، إن التقديرات تشير إلى أن الزلزال قد يكون له تأثير سلبي 1.4 نقطة مئوية على النمو في عام 2023.

الزلازل تهدد اقتصاد تركيا

وبافتراض أن متوسط الانهيار هو 1.3 في المائة في رأس المال، وانخفاض بمقدار نقطة واحدة تقريبًا في معدل استخدام السعة وانخفاض بنسبة 0.9 في المائة تقريبًا في التوظيف، فمن المقدر أن النمو في عام 2023 سيكون أقل بنحو 1.4 نقطة.

وورد في التقرير، أن خسارة ما يقرب من 5 مليارات دولار قد يحدث في الميزانية في عام 2023.