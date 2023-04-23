عودة المواعيد الصيفية لغلق المحال عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

يعود تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم الأربعاء المقبل.

المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية



تنص المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية علي، فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا.



وغلق المحال التجارية يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

اما بالنسبة لفتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا.

كما يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا.



محال مستثناة من مواعيد غلق المحال

يتم استثناء عدد من الانشطة التجارية من مواعيد غلق المحال ، ومنها محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات .

كما تعمل خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.