وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول ذكرى عيد تحرير سيناء الذى أعاد للشعب المصرى أرضه وعزته وكرامته.

وقال وزير التنمية المحلية، في برقيته، “سيظل إنجازاً وطنياً بطولياً ورمزاً للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل والذى كان نتيجة لأكبر ملحمة انتصارات حربية خاضها الجيش المصرى وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ لتؤكد دائماً أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية”.

وتابع “أدعو المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيد وأن يوفقكم الله في تحقيق ما تصبوا إليه من رفعة وإزدهار وتقدم لمصرنا الغالية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام”.