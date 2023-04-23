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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توجيه رئاسي.. برلمانى: زيادة الدعم يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب عمرو هندى عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس السيسى بشأن رفع موازنة الدعم والحماية الإجتماعية لـ 529.7 مليار جنيه بنسبة، 48.8% فى تخفيف الاعباء على المواطنين فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية.

مصلحة المواطن فوق كل شئ

واكد "هندى" لـ"صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسى تؤكد أن مصلحة المواطن فوق كل شئ مع حرص القيادة على دعم الاسر الاولي بالرعاية فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الاكرانية، لافتا الى أن  دعم الأسر الاولي بالرعاية لمواجهة ارتفاع الاسعار  وتعزيز من شبكات الأمان الإجتماعى وتلبية احتياجات الاقل دخلال من بينها .

واشار عضو مجلس النواب، الى أن الرئيس السيسى دائما يقف بجانب المواطن البسيط وظهر ذلك جليا خلال الازمة الاقتصادية العالمية.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي  ٤١,٩٪ مقارنة  بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالي الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪  مقارنة بـ ٧,٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪

الرئيس عبدالفتاح السيسي الخزانة العامة للدولة ارتفاع الأسعار السلع التموينية وزير المالية مجلس النواب

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