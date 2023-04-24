بدء احتفالات سيناء بالعيد القومي.. غدا

تبدأ احتفالات العيد القومي لمحافظة شمال سيناء، غدا الثلاثاء ، بمدينة العريش، بتقديم عزف للموسيقي العسكرية ووضع الزهور على النصب التذكاري ، بحضور اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ، ثم تتوالى الاحتفالات بميدان المالح، وتنتهي بميدان الشهداء بحي المساعيد.

حيث يستمر الاحتفال لنهاية الأسبوع مع انطلاق سباق الهجن بالكيلو ١٧ غرب العريش يومي ٢٦..٢٧ ابريل الجاري بحضور عدد من المسئولين والفنانين .

صلاة الجمعة:

كما تنقل القناة الأولي وإذاعة القرآن الكريم ، صلاة الجمعة من مسجد النصر بالعريش، للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض ومذيع التلفزيون أشرف عبدالحليم ، والمخرج محمد العايدي وهيثم عشماوي، ومذيع الإذاعة الدكتور أحمد القاضي ومن التخطيط الديني الزميل محمد حمادة وخطيب الجمعة الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء.

كما سيتم افتتاح مدرستى المجاهد محمد الغول ويوسف الصديق بمدينة العريش ، ثم الانتقال الى المدينة الشبابية الدولية بالعريش لحضور تسلم قطع الأراضى ورخص المبانى لأهالى منطقة ميناء العريش البحرى.

، وحضور افتتاح بعض المشروعات التابعة للشباب والرياضة بالروضة والعريش .. الى جانب افتتاح مضمار الهجن لاقامة السباقات المحلية والعروض التراثية ، وكذا افتتاح المكتبة العامة التابعة للثقافة الجماهيرية ومكتبة ضاحية السلام بالعريش .

الى جانب احياء الحفلات الفنية الخاصة بالشباب والرياضة باشتراك مدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية .