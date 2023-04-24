عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال اتصال هاتفي..

وزير الخارجية: نواصل التشاور والتنسيق مع كندا لتكثيف جهود مساعدة السودان

شكري
شكري

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، الإثنين، من وزيرة خارجية كندا "ميلاني چولي"، وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في السودان. 

من جانبها أعربت الوزيرة الكندية، عن بالغ القلق تجاه الأوضاع الأمنية المتدهورة في السودان، وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السوداني والجاليات الأجنبية في السودان. 

كما أبدت تطلعها للتعرف إلى تقييم الجانب المصري للوضع الحالي، وجهود مصر لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً في هذا الشأن، بما في ذلك تنسيق ووحدة الرسائل التي يتم توجيهها إلى الأطراف السودانية وضرورة الحيلولة دون تدخل أية أطراف خارجية بشكل يؤجج الصراع الجاري.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة؛ من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة الراهنة.

مصر الخارجية وزير الخارجية سامح شكري وزارة الخارجية سامح شكري وزير الخارجية الجاليات الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

عائد سنوي متغير.. أعلى 5 شهادات ادخار إسلامية بعد رفع سعر الفائدة

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

بعد عزله.. موعد أول تحرك من وزارة الرياضة ضد رئيس الزمالك

نشكر مصر.. بيان عاجل من رئيس الوزراء الباكستاني بعد إجلاء رعاياه من السودان

الموقف النهائي لـ كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

موضوعات متعلقة

الخارجية: إجلاء 436 مواطناً مصرياً من السودان

مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية اليمن إثر حادث التدافع في صنعاء

شكري يؤكد لنظيره البريطاني أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بالسودان

عقب نشر تقرير مفبرك عن مصر| البنتاجون: المعلومات مضللة.. ونحقق بشأن التسريبات والمستفيد منها

سامح شكري وجون كيري يشيدان بمستوى التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة

خلال افتتاح اللجنة الانتقالية للخسائر والأضرار بالأقصر.. شكري يؤكد على المسئولية الكبرى لتفعيل قرار مؤتمر شرم الشيخ التاريخي

الخارجية تستضيف جولة المشاورات السياسية بين مصر ومالطا

مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات |صور

ترشيحاتنا

نهاية الورقة الخضراء .. روسيا تكشف عن موعد انهيار الدولار.. تفاصيل

مشابه لأحداث أفغانستان.. تحذير عاجل من أمريكا لـ زيلينسكي بشأن سقوط أوكرانيا

أوهام خطيرة.. مسئول أوكراني يحذر زيلينسكي بسبب الناتو والاتحاد الأوروبي

قرار عسكري عاجل من زيلينسكي استعدادا للهجوم المضاد

الجزائر تعلن البدء في عملية إجلاء أفراد جاليتها وطاقم سفارتها بالسودان

عيار 18 الآن.. اعرف أسعار الذهب في مصر رابع أيام العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الله ما أكبر غلاك.. عبادي الجوهر يشعل حماس جمهور الرياض في حفل العيد

إطلالة جريئة.. جوري بكر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير تكشف حملها| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. سرطان الرئة.. 4 علامات تحذيرية تظهر في الصباح الباكر.. 10 صور أثارت الجدل لـ نسرين طافش وزوجها

بالحبر السري تحقيقا للشفافية.. عيدية طريفة من صحفي أردني لأبنائه

فيديو

محمد عبده يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في الدمام.. شاهد

احترس .. طبيب يحذر: عصير القصب يحتوي على أمراض خطيرة

عمرة مجانية 100%.. بلوجر سعودي يقدم لمتابعيه هدية ضخمة

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ