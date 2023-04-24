وزير الخارجية: نواصل التشاور والتنسيق مع كندا لتكثيف جهود مساعدة السودان

خلال اتصال هاتفي..

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، الإثنين، من وزيرة خارجية كندا "ميلاني چولي"، وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في السودان.

من جانبها أعربت الوزيرة الكندية، عن بالغ القلق تجاه الأوضاع الأمنية المتدهورة في السودان، وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السوداني والجاليات الأجنبية في السودان.

كما أبدت تطلعها للتعرف إلى تقييم الجانب المصري للوضع الحالي، وجهود مصر لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً في هذا الشأن، بما في ذلك تنسيق ووحدة الرسائل التي يتم توجيهها إلى الأطراف السودانية وضرورة الحيلولة دون تدخل أية أطراف خارجية بشكل يؤجج الصراع الجاري.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة؛ من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة الراهنة.