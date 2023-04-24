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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في قلب ووجدان كل مصري

صدى البلد

قدمت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم: "إن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في قلب ووجدان كل مصري، بعد أن عادت سيناء بأكملها إلينا بفضل تضحيات أبطالنا البواسل الذين قدموا الغالي والنفيس من أجلها، وارتوت رمال أرض الفيروز بدمائهم الطاهرة الذكية".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ذكرى تحرير سيناء يوم مشهود في تاريخ مصرنا الغالية، بعد أن نجحنا في استرداد أرضنا، ومعها عادت العزة والكرامة، موجهة الشكر والتقدير لكل من حارب وقاتل لعودة تلك الأرض الغالية إلى حضن الوطن.

وأضافت النائبة ندى ألفي ثابت، أن سيناء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد اهتماما غير مسبوق، فها هي الآن تملؤها المشاريع التنموية العملاقة، بعد أن نجحت الدولة في اقتلاع جذور الإرهاب منها، وجعلها آمنة مستقرة.

القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد تحرير سيناء أرض الفيروز مجلس النواب

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