5 بنوك تقدم الراتب مقدما بدون رسوم تعرف عليها

يبحث عدد كبير من الموظفيين، عن آليات البنوك لتوفير 5 اضعاف المرتب كنوع من انواع التسهيلات الائتمانية، ويسدد علي هيئة اقساط علي حسب كل بنك.

وقدمت العديد من البنوك المصرية، خدمة جديدة لسحب المرتبات مقدماً،السحب على المكشوف، ذلك لتلبية احتياجات العملاء من “الكاش” لفترات قصيرة الأجل، مقابل اشتراطات بسيطة للغاية، ودون مصروفات إدارية أو مصاريف اشتراك.

بنوك

البنك الأهلي المصري

طرح البنك الأهلي، تسهيلا ائتمانيا جديدا للعملاء ممن تُحول رواتبهم بشكل منتظم على البنك، عبر فتح حد ائتماني على البطاقات لا يتجاوز 20 ألف جنيه دون الارتباط بفتح حساب جاري، ليلبي بذلك احتياجات العملاء للفترات قصيرة الأجل.

توفر الخدمة حتى 80% من راتب العميل مقدماً، وذلك بدون مصاريف إدارية أو مصاريف اشتراك، وإتاحة استخدام الراتب المقدم نقداً أو عبر المشتريات أون لاين .

بنك الإمارات دبي الوطني

يتيح بنك الإمارات دبي الوطني النقد اللازم لحالات الطوارئ مع خيارات سداد مرنة وبسيطة، بحد أدنى 5 آلاف جنيه، وحد أقصى يصل إلى 95% من الودائع أو الشهادات، ويصل إلى 80% على أذون وسندات الخزانة، أو 90% على المبالغ في حساب التوفير.

بنك HSBC

يقدم بنك HSBC بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وخلال شهر، وبحد أدنى 3 آلاف جنيه، خيار السحب على المكشوف بدون ضمان، شريطة أن تكون جهة عمل العميل مدرجة في قائمة جهات العمل المعتمدة لدى البنك.

بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية مبالغ تصل 90% من الراتب المحول شهرياً، لتسهيل الراتب المدفوع مقدماً ، وحد سحب يجدد شهرياً، مع إتاحة الاطلاع على تفاصيل التسهيل مع خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي.

بنك أبوظبي الأول

يوفر بنك أبوظبي الأول، عبر موقعه الإلكتروني، تمويل السحب على المكشوف، بمبالغ تصل 90% من الراتب المحول، نقداً أو مشتريات عبر الإنترنت.