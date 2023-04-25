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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي المنيا يعلن إقالة مدير الكرة

صدى البلد

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا إقالة جمال سالم مدير الكرة لفريق كرة القدم بسبب منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وجاء بيان نادي المنيا كالتالي: “إقالة الكابتن جمال سالم مدير الكرة لفريق كرة القدم؛ لما بدر منه بخصوص المنشور على صفحته الشخصية، الخاص بمطالبة لاعبي النادي السابقين، بأموال خاصة به، كان قد تم تسليفها للاعبين في بداية الموسم، لحين صرف مقدم عقودهم من النادي، وذلك طبقا للوائح والتي تنص على أنه لا يتم الصرف للاعبين إلا بعد تسجيلهم بالاتحاد”.

وأكمل البيان: “وتسبب المنشور، في إعطاء بعض اللاعبين، الفرصة، لإهانة النادي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب السابق الذي أساء للنادي، مع العلم أنه لا يوجد لاعب تعامل مع نادي المنيا إلا وأخذ حقه بالكامل”.

ويحتل نادي المنيا المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة الصعيد، بدوري القسم الثاني، برصيد 34 نقطة.

نادي المنيا جمال سالم المنيا

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