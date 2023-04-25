ننشر مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لرابعة ابتدائي

أصدر المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، قرارات عاجلة بشأن مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لمادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي.
حيث قرر المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، أن تكون كراسة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لمادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي من 30 درجة.
وأكد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، أن كراسة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لمادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي تتضمن 4 مجموعات من الأسئلة.
وقال المركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي ، تتكون المجموعة الأولى من أسئلة كراسة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لمادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، بينما تكون المجموعة الثانية من أسئلة كراسة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لمادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي 8 مفردات إكمال لكل مفردة درجة واحدة.
أما المجموعة الثالثة من كراسة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لمادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي ، فقد أكد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أنها تتكون من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة،
وقال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي : تتكون المجموعة الرابعة من 4 مفردات مقالية لكل مفردة درجتين وهي :
- الأعداد والعمليات : و تتضمن الأعداد والعمليات 13 مفردة .
- المعايير :- فهم الأعداد وطرق تمثيلها والعلاقات بينها وتتضمن “3 مفردات”.
- فهم العمليات علي الأعداد والعلاقات بينها “3 مفردات”.
- توظيف العمليات علي الأعداد والعلاقات بينها في حل المشكلات الرياضية والحياتية “4 مفردات”.
- استخدام أدوات وأستراتيجات ملائمة الحساب بمهارة وتقدير مدي معقولية النتائج التي يحصل عليها “3 مفردات”.
أما اسئلة الهندسة :
- تتضمن الهندسة 5 مفردات .
- المعايير : يحلل خواص أشكال هندسية ثنائية وثلاثية البعد ويتعرف العلاقات بينها “2 مفردات”.
- يحل مشكلات رياضية وحياتية مستخدماً الحس المكاني والتحويلات الهندسية “2 مفردات”.
- تنمية القدرات العقلية وتكوين اتجاهات إيجابية نحو دراسة الهندسة “مفردة واحدة”.
اسئلة القياس
- يتضمن 3 مفردات .
- يقيم خواص الأشياء القابلة للقياس ووحداته وأنظمته وعملياته .
- يطبق طرقاً وأدوات وقوانين مناسبة لتحديد القياسات.
- يحل مشكلات رياضية وحياتية مستعيناً بمعلوماته ومهاراته في القياس.
اسئلة الإحصاء والاحتمال
- تتضمن 5 مفردات.
- يطرح تساؤلات ويجيب عنها من خلال جمع بيانات مناسبة وتنظيمها وتمثيلها.
- يتحقق من صحة الأدلة المتوافرة من البيانات ويتواصل إلي استناجات صحيحة منها .
- يتعرف علي المفاهيم الأساسية للاحتمال ويستخدمها في حل المشكلات.