عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تحذير من انتشار سبائك ذهبية بلدي

مش مضمونة.. تحذير من انتشار سبائك ذهبية بلدي غير مطابقة للمواصفات بالأسواق

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة "صدى البلد“ مريم كمال تغطية خاصة عن السبائك البلدي المنتشرة في سوق الذهب خلال الفترة الحالية، وكيف حذرت شعبة الذهب من تداولها. 

شاهد الفيديو 

تم مؤخراً في ظل ارتفاع أسعار الذهب، تداول مصطلح غريب بأسواق الذهب لم يكن معروفا من قبل يعرف باسم "السبائك البلدي"، وانتشرت محاولات بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يخالف مواثيق العمل والقانون ويفتح مجالا للغش والتلاعب التجاري، فما هي سبائك الذهب البلدي؟ 

 شعبة الذهب والمشغولات الذهبية أشارت إلى أن سبائك الذهب البلدي سبائك غير مدموغة يتم تداولها وغير مطابقة للمواصفات، ويعد بيعها للمستهلك غير قانوني، بينما يتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط على أن تدمغ وتعاير بعد إنتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية.

وحذرت الشعبة من أن "تلك السبائك غير محددة العيار أو الوزن بشكل دقيق، والأرقام المدونة عليها ختمت بمعرفة الورشة التي تنتجها وغير مضمونة بشكل رسمي، بما يفتح مجالاً واسعاً لغش المستهلكين بتداولها بعيار أو وزن غير حقيقي، ولم تسدد عن إنتاجها ضريبة أو رسوم دمغة معايرة. وتعد تلك السبائك غير صالحة لاستخدام المستهلك النهائي".

ووجهت الشعبة نصائح لجميع المستهلكين "بعدم الانصياع لتلك الدعاية وشراء منتجات غير مضمونة أو قانونية".

 وأكدت أنه يوجد حالياً في السوق المصرية شركات عدة منتجة للسبائك وتتمتع جميعها بمواصفات الجودة اللازمة من الدمغ بالدمغة المصرية وجودة عالية ومراقبة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلةً في مصلحة الدمغة والموازين.

 

مريم كمال السبائك البلدي الذهب سوق الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس

بعد حوريا.. كاف يهدد باستبعاد نادٍ جديد من دوري السوبر الإفريقي

لـ موظفي الحكومة.. خفض ساعات العمل في هذه الحالات| تفاصيل

اليوم.. انتهاء غلق المحال 2 صباحا.. وبدء المواعيد الصيفية غدا

ظاهرة جوية تضرب البلاد والأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس اليوم؟

موضوعات متعلقة

ارتفاع الحرارة ورياح قوية .. تعرف على أبرز ملامح طقس اليوم

رقم قياسي لأسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 يقترب من 3000 جنيه

وصول المصريين القادمين من السودان إلى القاهرة

3 زملكاوية على عتبة الأهلي | إيه الحكاية؟

أعلى 5 شهادات استثمار إسلامية | تعرف على عائدها ومدتها

آلاف الهزات الأرضية يوميا.. ماذا يحدث ؟ | وحقيقة زلزال الوادي الجديد

هل يفعلها تحت الوصاية؟.. حكاية 7 أفلام ومسلسلات حاولت تغيير القوانين

انخفاض جديد بالحرارة.. تحذير عاجل بشأن حالة الطقس

ترشيحاتنا

تحرير سيناء.. البابا تواضروس: أرضنا عادت بفضل دماء رجال الجيش والجهود الدبلوماسية

شملت 41 جنسية.. فرنسا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من السودان نحو جيبوتي

في ذكرى عيد تحرير سيناء الـ 41.. القصة الكاملة لهزيمة الإرهاب على أرض الفيروز

سقوط رجال شرطة مزيفين استولوا على أموال مواطن بالقاهرة

إهمال والديها ينهي حياة رضيعة سوهاج داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 2500 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل محشي الكرنب بمذاق شهي

الشتاء مخلصش| تفاصيل انخفاض درجة الحرارة وفرص سقوط الأمطار بهذه المحافظات

من غير أضرار .. التوقيت المناسب لتناول الشاي الأخضر

ناسا تحذر.. كويكب ضخم يمر بالأرض غدا

فيديو

مش مضمونة.. تحذير من انتشار سبائك ذهبية بلدي غير مطابقة للمواصفات بالأسواق

بسبب متعهد حفلات.. هاني شاكر يتعرض للنصب في البحرين

ارتفاع الحرارة ورياح قوية .. تعرف على أبرز ملامح طقس اليوم

رقم قياسي لأسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 يقترب من 3000 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

اﻟﻤﺰﻳﺪ