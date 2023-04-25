مش مضمونة.. تحذير من انتشار سبائك ذهبية بلدي غير مطابقة للمواصفات بالأسواق

تحذير من انتشار سبائك ذهبية بلدي

قدمت مذيعة "صدى البلد“ مريم كمال تغطية خاصة عن السبائك البلدي المنتشرة في سوق الذهب خلال الفترة الحالية، وكيف حذرت شعبة الذهب من تداولها.

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تم مؤخراً في ظل ارتفاع أسعار الذهب، تداول مصطلح غريب بأسواق الذهب لم يكن معروفا من قبل يعرف باسم "السبائك البلدي"، وانتشرت محاولات بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يخالف مواثيق العمل والقانون ويفتح مجالا للغش والتلاعب التجاري، فما هي سبائك الذهب البلدي؟

شعبة الذهب والمشغولات الذهبية أشارت إلى أن سبائك الذهب البلدي سبائك غير مدموغة يتم تداولها وغير مطابقة للمواصفات، ويعد بيعها للمستهلك غير قانوني، بينما يتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط على أن تدمغ وتعاير بعد إنتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية.

وحذرت الشعبة من أن "تلك السبائك غير محددة العيار أو الوزن بشكل دقيق، والأرقام المدونة عليها ختمت بمعرفة الورشة التي تنتجها وغير مضمونة بشكل رسمي، بما يفتح مجالاً واسعاً لغش المستهلكين بتداولها بعيار أو وزن غير حقيقي، ولم تسدد عن إنتاجها ضريبة أو رسوم دمغة معايرة. وتعد تلك السبائك غير صالحة لاستخدام المستهلك النهائي".

ووجهت الشعبة نصائح لجميع المستهلكين "بعدم الانصياع لتلك الدعاية وشراء منتجات غير مضمونة أو قانونية".

وأكدت أنه يوجد حالياً في السوق المصرية شركات عدة منتجة للسبائك وتتمتع جميعها بمواصفات الجودة اللازمة من الدمغ بالدمغة المصرية وجودة عالية ومراقبة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلةً في مصلحة الدمغة والموازين.