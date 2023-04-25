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عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي: الدولة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية

عضو الجمعية المصرية
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع

تحدث الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، عن القرارات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها بالموازنة العامة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تحصل على ثلاث أبعاد رئيسية، هما بعد الحماية، وبعد الرعاية وبٌعد التنمية.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الهدف من أي تغطية اجتماعية هو الوصول من الحماية والرعاية إلى أوجه التنمية المستدامة، حيث أنه يتم تخصيص جزء من أوجه الدعم إلى دعم السلع التموينية.

وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الدولة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية التي تحتاج إلى نوع من الدعم الغذائي للحفاظ على الصحة العامة، ومستوى غذائي معين، مما يحقق نوعًا من روافد الحماية المجتمعية.

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