بالجلد الأسود.. هدي الأتربي بإطلالة ملفتة من باريس

نشرت الفنانة هدي الأتربي، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هدي الأتربي من باريس، مرتدية فستان طويل من الجلد باللون الأسود، مع نظارة شمس أنيقة.

يذكر انه شاركت الفنانة هدي الاتربي، في السباق الرمضاني 2023، بمسلسل “ضرب نار”، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.