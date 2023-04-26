الاضطهاد والتمييز.. وزير الخارجية الروسي يكشف السبب الرئيسي للحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن أحد أهداف روسيا هو حماية الأشخاص الذين يعتنقون الثقافة الروسية من التعرض للتمييز والاستئصال في أوكرانيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف لافروف في تصريحات صحفية في نيويورك، أن ما تريده روسيا هو الحفاظ على الأشخاص المرتبطين باللغة الروسية والثقافة الروسية والدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وألا يتعرض هؤلاء للتمييز والاضطهاد وخطر الاستئصال".

‏وأشار إلى أن روسيا لفتت الانتباه لسنوات عديدة إلى الوضع المحيط بالأقليات القومية في أوكرانيا، بما في ذلك الأقلية القومية الروسية.‏

‏وتابع: "تم تمرير قوانين لحظر التعليم بلغات أخرى غير الأوكرانية، على الرغم من استثناء لغات الاتحاد الأوروبي، مما أكد مرة أخرى على تركيز هذه الحملة ضد الثقافة الروسية".

ولفت إلى أنه تم حظر وسائل الإعلام، سواء تلك التي تبث إلى أوكرانيا من روسيا، وتلك التي تخص الأوكرانيين، ولكنها تبث باللغة الروسية وتعكس وجهات نظر معارضة، وتم إلقاء ملايين الكتب باللغة الروسية من المكتبات وأحرق بعضها في الساحات بالطريقة التي اعتاد النازيون القيام بها.‏

‏وأشار لافروف إلى الوضع مع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، قائلا: "لقد ناشدنا الأمين العام للأمم المتحدة وقيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمؤسسات الأخرى، ولكن لم يكن رد الفعل قويا، بل كان الأمر نفسه تقريبا عندما وقع الانقلاب في فبراير 2014".‏