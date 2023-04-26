وافتها المنية بالإمارات|«آداب كفر الشيخ» تنعى الدكتورة مها أبورية أستاذ علم الاجتماع

سادت حالة من الحزن الشديد على أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، اليوم، لوفاة الدكتورة مها أبو رية، الأستاذ المساعد بقسم الاجتماع بكلية الآداب، والتي وافتها المنية، إثر صراع مع المرض بدولة الإمارات.

من جانبه، تقدم الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وأعضاء هيئة التدريس بخالص العزاء والمواساة لوفاة الدكتورة مها أبو رية، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالكلية، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

يذكر أن الدكتورة مها أبو رية، كانت تعمل في جامعة عجمان بالإمارات، بعد الموافقة على إعارتها للتدريس هناك من قبل جامعة كفر الشيخ.