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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: الرئيس يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان.. ضياء رشوان يكشف تفاصيل استكمال تجهيزات الحوار الوطني المقترح انطلاقه 3 مايو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

شاهد.. أول فوج من الرعايا الصينيين القادمين من السودان يصل مصر
نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، وصل منذ قليل أول فوج من الرعايا الصينيين من السودان إلى مصر عبر معبر أرقين محتفلين بوصولهم إلى الأراضي المصرية.


محمد محمود عبد العزيز: كنت عايز أعمل شخصية جديدة ومختلفة مش تقليدية
‏قال الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز عن دوره في مسلسل حضرة العمدة إنه كان يريد عمل شخصية جديدة ومختلفة وغير تقليدية.


حنان مطاوع تكشف سر بكائها في مشهد ركوب الخيل بمسلسل سره الباتع.. فيديو
كشفت الفنانة حنان مطاوع سر بكائها في مشهد ركوب الخيل في مسلسل "سره الباتع" الذي عرض في شهر رمضان ونال إعجاب الكثير من المشاهدين.

 

المصريون العائدون من السودان يوجهون الشكر للرئيس على الجهود الضخمة لإجلائهم.. شاهد
تمكنت جهود الدولة المصرية من إعادة عدد من الجالية المصرية المتواجدة بدولة السودان من خلال أعمال التنسيق المستمر بين القاهرة والخرطوم نقلا عن القاهرة الإخبارية.


حنان مطاوع عن سره الباتع: مكنتش متخيلة المسلسل ينجح بالشكل ده.. فيديو
قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تشعر بالفخر والشرف لمشاركتها في مسلسل "سره الباتع" الذي عرض في شهر رمضان المبارك ونال إعجاب الكثير من المشاهدين.


مواطن عائد من السودان: شعرنا بعظمة مصر بمجرد صعود الطائرة
التقت قناة إكسترا نيوز بعدد من المواطنين المصريين العائدين من السودان، بمجرد هبوط طائرتين قبل قليل في مطار شرق القاهرة، في إطار عمليات إجلاء المصريين من السودان بسبب الاضطرابات.


رئيس حزب حقوق الإنسان يوضح أهم أهداف مجلس أمناء الحوار الوطني.. فيديو
‏قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة إن مجلس أمناء الحوار الوطني قد أجرى عدة اجتماعات كثيرة قبل ذلك والاجتماع القادم غدا سيتم مناقشة فيه بعض الأحداث الموجودة على الساحة هذه الأيام وحالة الحرب بين أبناء الوطن الواحد في السودان بين جيش السودان ومليشيات الدعم السريع.


دينا: أشعر بحالة من السعادة والراحة خلال العمل مع المخرج عادل أديب
قالت الفنانة دينا، إنها تكون سعيدة وفي حالة من الراحة أثناء العمل مع المخرج الكبير عادل أديب، خاصة في مسلسل حضرة العمدة .


محمود عبد المغني يروي كواليس مسلسل حضرة العمدة.. فيديو
‏قال الفنان محمود عبد المغني إنه استمتع جدا بالعمل مع المخرج عادل أديب على المستوى الشخصي والفني وأنها أول مرة يعمل معه في مسلسل حضرة العمدة وأنه يحب نوعية المخرجين الذين يحبون الممثل ويخرجون أفضل ما فيه.


ضياء رشوان يكشف تفاصيل استكمال تجهيزات الحوار الوطني المقترح انطلاقه 3 مايو
استعرض ضياء رشوان المنسق العام  للحوار الوطني تفاصيل اجتماع الغد لاستكمال تجهيزات الحوار المقترح انطلاقه ٣ مايو القادم.


الرئيس السيسي يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان
نقلت فضائية “إكسترا نيوز”، عن مصادر مصرية مسئولة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم كافة أوجه الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان.


وصول طائرتين إلى مطار شرق القاهرة تقلان المصريين العائدين من السودان
أعلنت قناة القاهرة الإخبارية عن وصول طائرتين عسكريتين إلى مطار شرق القاهرة تقلان المصريين العائدين من السودان.
 

أجرا تصريح لسوسن بدر: وافقت على أدوار من أجل الأموال.. فيديو
قالت الفنانة سوسن بدر إنها قامت بأدوار فنية من أجل الأموال فقط ولم يكن بها مجاملات فنية مثلما يفعل بعض الفنانين، مشيرة إلى أنها لم تشعر في أي دور قامت به بأنه سهل أو لا يحتاج تعب.
 

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