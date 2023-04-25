محمود عبد المغني يروي كواليس مسلسل حضرة العمدة.. فيديو

‏قال الفنان محمود عبد المغني إنه استمتع جدا بالعمل مع المخرج عادل أديب على المستوى الشخصي والفني وأنها أول مرة يعمل معه في مسلسل حضرة العمدة وأنه يحب نوعية المخرجين الذين يحبون الممثل ويخرجون أفضل ما فيه.

وتابع محمود عبد المغني خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد مصطفى" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه نادرا ما تجد مخرج يحب الممثل مثل عادل أديب وبيكون هناك نوع من المحبة قائلا: "الواحد بكون حابب يروح لوكيشن التصوير وبيكون مبسوط"، متابعا أن رسائل المسلسل لا تخاطب أهل الصعيد فقط هي أيضا تخاطب أهل الحضر والفلاحين والصعيد لأنها عادات وتقاليد احنا متوارثينها لكن الحمد لله قمنا بتسليط الضوء عليها.

المرأة المصرية

ونوه محمود عبد المغني أن المسلسل لم يتحدث فقط عن تمكين المرأة، لكن المرأة أيضا في حياتنا هي كل شيء وهي الأم والأخت والزوجة، ورد فعل الناس على دوره في المسلسل انه كان دور مختلف ومتعة التمثيل هي في التغيير وتفيد الممثل جدا.