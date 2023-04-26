عيد ميلادها الـ70 .. محطات فى حياة فيفي عبده

تحتفل الفنانة فيفى عبده بعيد ميلادها اليوم الأربعاء، حيث إنها من مواليد 26 أبريل، ولدت بمحافظة المنوفية، واسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح إبراهيم، ترتيبها كان الخامس بين 6 إخوة من أمها، وأبوها أنجب 6 أطفال من الزوجة الأخرى، بدأت العمل كراقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، وهربت من منزلها لرفض أهلها عملها كراقصة.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى مشوارها..

عطيات عبد الفتاح إبراهيم هكذا اسمها قبل الشهرة، ولدت فى يوم 24 أبريل عام 1953 بالقاهرة ولدت لأب ضابط شرطة رفض دخولها عالم الفن و إحتراف الرقص فهربت مع خالها لتدخل هذا العالم.

‌تزوجت فيفى عبده من رجل أعمال و أنجبت منه فتاتها الكبرى “عزة” وانفصلت منه و تزوجت عدة مرات أخرى، و لكن زوجها الحالي رجل الأعمال الفلسطيني “محمد الديراوي” و أنجبت منه “هنادى”.

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بدايات دخولها عالم الفن



خلال السبعينات والثمانينات مارست الرقص الشرقي، كما اشتهرت في مصر وشاركت في العديد من الأفلام والمسرحيات بأدوار صغيرة كراقصة، منها: فيلم " السلم الخفي "، " ممنوع في ليلة الدخلة "، " بائعة الحب "، " الرسالة "، " الحساب يا مدموزيل "، " جواز على الهوا "، " الزوج المحترم "، " مع حبي وأشواقي "، " وضاع العمر يا ولدي "، مسرحية " شباب امرأة ".



‌دخلت عالم السينما بأدوار صغيرة، فأول مرة لها فى التمثيل السينمائي بدور فعلى فيلم “عظماء الإسلام” سنة 1970، و لم تتوقف فيفى عند هذا الدور و لكنها أكملت طريقها فى التمثيل السينمائي فشاركت ايضًا فى الكثير من الأفلام منهم: 1965 صبيان و بنات، 1985 تل العقارب، 1972 الخوف، 1997 امرآة و خمسة رجال، 2000 زنقة ستات، 1992 الستات، 2012 مهمة فى فيلم قديم.

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‌كما ايضًا لها تجارب على خشبة المسرح أثبتت فيها قدرتها على التمثيل المباشر، و إليكم بعض من أعمالها المسرحية:



‌1994 حزمنى يا، 1990 اخطف واجري، 1997 قشطة وعسل، 2019 ينانوة جليعة “عرضت في الكويت”.

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‌و فى السنوات الأخيرة توالت أعمالها التليفزيونية و شاركت فى العديد من المسلسلات منها:

‌2003 الحقيقة و السراب، 2005 الست أصيلة، 2006 سوق الخضار، 2011 كيد النسا، 2012 كيد النسا الجزء الثانى، 2015 يانا يا انتي، 2019 مملكة الغجر وشغل فى العالى.

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‌و لها تجارب معدودة فى البرامج و هم:

‌2004 سلام مربع على قناة إيه آر تي أفلام 2، و غابت 10 سنوات عن تقديم البرامج و عادت إلينا من جديد عام 2014 أحلى مسا على قناة إم بي سي مصر، 2015 خمسة مووواه، على قناة تن، و تشارك فى رمضان 2020 ببرنامج خلى بالك من فيفى على إم بي سي مصر.

آخر الأعمال الفنية لـ فيفي عبده



ويذكر أن مسلسل " شغل في العالي "، يعد آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها فيفي عبده، وتدور أحداث العمل حول البطلتين "جليلة" و"شرويت"، إمرأتان مختلفتان يجمعها حظهما السيئ وزيجاتهما الفاشلة، لتفكران في تكوين عصابة ﻷخذ ثأرهما من الرجال، وفى تطورّ كوميدي سريع للأحداث تتبادل السيدتان الخبرات والمهارات للنجاح في المهمّة، فعلّمت شيرين رضا خلال الاحداث كيف تتحدث فيفي عبده لغات وأساليب الإتيكيت وكيف ترتدى ملابس أنيقة، والأخيرة علمت الأخري كيف توقع الرجال بغرامها، محذّرة إياها من الوقوع هي في حبّهم، ولكنّ بداية النهاية ستكون عندما تقعان الإثنتان في حبّ الشاب معتصم في محلّهم المخصّص لتبييض الأموال، هو الذي من المفترض أن يكون مشروع ضحيّة جديدة، مثل باقي الرجال الميسورين لكنّ القلب سيسيطر على المنطق والأهداف، فتدخل الإثنتان في علاقة سرّية معه.