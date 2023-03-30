فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جديدة على انستجرام| شاهد

شاركت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بفلتر غريب، وقالت أنها تعافت من اصابتها خلال الفترة الماضية بانفلونزا.

من جانب آخر، كشفت فيفى عبده، عن موقف صعب تعرضت له مع أحد أزواجها أثناء تواجدهما فى كينيا، حيث قررا قضاء إجازة هناك مع صديقه المقرب وزوجته.

وقالت فيفى عبده فى لقاء ببرنامج “كتاب الشهرة”: “تعرضت لموقف صعب فى هذه السفرية، حيث قرر زوجى أن يصطاد غزال مع صديقه وزوجته واصطحبونى معهم ولكن قررت أن ألتزم بمقعدى فى السيارة ولم أغادرها خاصة أنى لست جريئة مثلهم وبعد فترة قصيرة قررت العودة إلى الشاليه الخاص بى وفجأة اقتحم الشاليه نمر ضخم كاد أن يهاجمني إلا أنني قفزت فوق أحد الأشياء العالية”.