عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جديدة على انستجرام| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بفلتر غريب، وقالت أنها تعافت من اصابتها خلال الفترة الماضية بانفلونزا.

من جانب آخر، كشفت فيفى عبده، عن موقف صعب تعرضت له مع أحد أزواجها أثناء تواجدهما فى كينيا، حيث قررا قضاء إجازة هناك مع صديقه المقرب وزوجته.

وقالت فيفى عبده فى لقاء ببرنامج “كتاب الشهرة”: “تعرضت لموقف صعب فى هذه السفرية، حيث قرر زوجى أن يصطاد غزال مع صديقه وزوجته واصطحبونى معهم ولكن قررت أن ألتزم بمقعدى فى السيارة ولم أغادرها خاصة أنى لست جريئة مثلهم وبعد فترة قصيرة قررت العودة إلى الشاليه الخاص بى وفجأة اقتحم الشاليه نمر ضخم كاد أن يهاجمني إلا أنني قفزت فوق أحد الأشياء العالية”. 

الفنانة فيفي عبده انستجرام اطلاله جديده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن قبل اجتماع البنك المركزي

رعب بسمة وهبة من جنيّة لوسي يدفعها لإنهاء حلقة «العرافة»|فيديو

فرج عامر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي عن انضمام هداف المنتخب التونسي

نزل 1500 جنيه مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن قبل اجتماع البنك المركزي

أخبار الأهلي.. موليكا يقترب والخطيب على أجهزة التنفس وأندرلخت يراقب نجم الأحمر

ترشيحاتنا

ذكرى وفاة عبد الحليم حافظ .. حقيقة زواجه من سعاد حسني

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

حكم الجماع في نهار رمضان .. وهل الكفارة على الرجل والمرأة؟

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30 مارس

لغز مقتل طفلة أوسيم .. خالها معاق ذهنيا قتلها وجدتها تخلصت منها بالمقابر

ملابس مي عمر في علاقة مشروعة تثير الجدل على السوشيال ميديا..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس مي عمر في علاقة مشروعة تثير الجدل على السوشيال ميديا..شاهد

انخفاض لهذا السبب| تراجع سعر كيلو البانيه 60 جنيها.. ومفاجأة في الدواجن

صادم .. قرد يخطف رضيع آسيوي من بين مجموعة أطفال

أكلة أقتصادية .... طريقة عمل جلاش بالبصل والبطاطس

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ