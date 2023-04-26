خلال إجازة عيد الفطر.. ضبط 900 كيلو دقيق بلدي مدعم في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئة المواد الغذائية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية والرقابية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور على التجار التموينين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وفي خلال عيد الفطر المبارك ، قامت إدارة تموين الزقازيق برئاسه عبد الله اسماعيل مدير الإدارة بحملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز والأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير المحضر رقم (٥٧١٩) لعام ٢٠٢٣ جنح ثان الزقازيق ضد احد أصحاب المخابز البلدية بناحية يوسف بك لقيامه بتجميع عدد( 7 ) شكائر دقيق بلدي مدعم بمخبزه زنه الواحدة 50 كيلو وتحرير المحضر رقم (٥٧٣٨) لعام ٢٠٢٣ جنح ثاني الزقازيق و المحضر رقم (٤٢٢٦ ) لعام ٢٠٢٣ جنح اول الزقازيق ضد قائدين تروسكيل لقيامهما بتجميع 4 شكائر دقيق بلدي مدعم بغرض تهريبهم وتم التحفظ على الدقيق وايداعه بأحد مطاحن التموين.

كما تم تحرير المحضر رقم ( ٥٤٨٣) لعام ٢٠٢٣ جنح ثاني الزقازيق ضد احد أصحاب المحال التجارية لحيازته وعرض للبيع خامات حلويات منتهية الصلاحيه منذ عده اشهر وتم التحفظ على 50 كيلو جرام خامات حلويات منتهية الصلاحيه وتحرير (7) تقارير ضد بعض أصحاب المخابز البلدية للغلق والتوقف بدون اذن رسمى.

كما تم تحرير (5) تقارير ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز و تحرير تقرير ضد أحد أصحاب المخابز لقيام صاحبه بتجميع 7 شكائرة دقيق داخل المخبز.