اتصال نادر بزعيم الصين.. رئيس أوكرانيا يطلب شي هاتفيًا.. فماذا قال له؟

جرى اتصال تليفوني بين الرئيس الصيني شي ونظيره الأوكراني زيلينسكي، للتباحث حول مستجدات الأوضاع في الحرب الأوكرانية المستمرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

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وأعلن الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، عن إجراء اتصال هاتفي بنظيره الصيني، شي جين بينج، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعطي دفعة معنوية قوية لتطور العلاقات بين البلدين.

خلال ذلك، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده سترسل مبعوثاً خاصا لزيارة أوكرانيا وإجراء محادثات لحل الأزمة هناك.

زيلينسكي

وذكر الرئيس الصيني، أن التطور المعقد للأزمة الأوكرانية له تأثير كبير على الوضع الدولي.

واعتبر أنه لطالما "وقفنا في صف السلام بأوكرانيا وندعم المحادثات للتوصل لوقف إطلاق نار".

من جانبه، قال زيلينسكي: "لقد أجريت مكالمة هاتفية طويلة وذات مغزى مع الرئيس الصيني شي جين بينج"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "أعتقد أن هذا الاتصال، وكذلك تعيين سفير أوكراني لدى الصين، ستعطي دفعة قوية لتنمية علاقاتنا الثنائية".

من جانبها، كانت قناة "CCTV" الرسمية الصينية أعلنت أن الرئيس الصيني تحدث مع الرئيس الأوكراني عبر الهاتف.