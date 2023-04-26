رسالة عزاء من قادة الإمارات لخادم الحرمين

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، برقيتي تعزية مماثلتين الى خادم الحرمين الشريفين.

وكان الديوان الملكي السعودي بيانا عاجلا بشأن وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة .

وذكر الديوان الملكي في بيانه :

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود حيث صلي عليه في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



وأتم الديوان الملكي بيانه بالدعاء المتوفي قائلا : تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.