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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جهاد سعد : المرأة كائن أساسي في المجتمع وأنا مع حقوقها لأبعد مدى

جهاد سعد
جهاد سعد

كشف النجم السوري جهاد سعد، كواليس مسلسل ستهم، مع النجمة روجينا، والذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً. 

وحول تطرق المسلسل لإحدى قضايا المرأة، قال النجم جهاد سعد: «أنا مع هذه القضية لتحرير المرأة من كل العوائق الاجتماعية المفروضة عليها ومن أي سلطة عليها سواء في الإخوة أو العائلة، أنا طبعا مع حقوق المرأة إلى أبعد مدى».

وتابع الفنان جهاد سعد: «المرأة كائن أساسي في المجتمع ربما قد تكون في بعض المجالات أساسية أكثر من الرجل بفعاليتها، فهي الأم وهي الجدة وهي المعلمة وهي الأخت التي تأخذ مسؤولية الأولاد، فيجب أن تأخذ المرأة حقوقها المجتمعية والشرعية والإنسانية بالكامل، وطبعا أنا مع هذا الشيء ولست مع ظلم المرأة طبعا على الإطلاق، أنا مع حرية المرأة وأن تأخذ حقوقها وتكون مستقلة تماما ولها كيانها». 

وأضاف جهاد سعد: «قد يجوز أن يكون هناك معاناة للمرأة العربية في بعض الأماكن من الوطن العربي تشبه معاناة المرأة في ستهم التي هي جزء من من الصعيد وقد يكون هناك مثلها في الصعيد أو في سوريا أو في تونس أو في أي مكان في العالم». 

واختتم جهاد سعد: «من الممكن أن تكون هناك نساء كثيرات فقدوا حقوقهن بسبب وقوع الظلم عليهن، وهذا اللي خلى ستهم ترتدي ثوب الرجال، ثم تذهب إلى سبيلها في الحياة مع بنتها لكي تربيها وتعتمد على نفسها، وهذا شيء قوي طبعا وأنا لا أتمنى هذا للمرأة». 

 

قصة مسلسل ستهم

يستلهم مسلسل “ستهم” أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تمت الإشارة إلى ذلك من البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوحى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أحداثه مستوحاة من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، ما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقديم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

مسلسل ستهم

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل “ستهم”، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز. 

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