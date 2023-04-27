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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 45 من العاملين بعدد من الوحدات الصحية بالشرقية للتحقيق للتقصير

صدى البلد

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بمركز مشتول السوق لمتابعة سير وانتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة. 

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم  تواجد ١٧ من العاملين بمقر المركز الطبي بكفر إبراش التابع للإدارة الصحية بمشتول السوق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الوحدة الصحية التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل كما تبين عدم حضور ٥ من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

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كما تبين عدم تواجد ١٦ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية المناصرة التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل. 

كما تبين عدم حضور ٤ من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم تواجد ١ من العاملين بمقر مركز شباب قرية نبتيت التابع لإدارة الشباب والرياضة بمشتول السوق وتم التسديد قرين اسمه بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

الشرقية محافظ الشرقية الشباب والرياضة المتابعة الميدانية البناء المخالف الوحدات الصحية

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