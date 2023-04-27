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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بمشاركة 40 دولة.. رئيس شباب النواب يشهد حفل افتتاح كأس العالم للجمباز

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

شارك الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، في حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني “القاهرة 2023” والتي ستقام خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي وهي احدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية إن مصر أثبتت بفضل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية قدرتها على استضافة كبرى البطولات وأصبحت مصر قبلة لأي بطولة عالمية.

ووجه الشكر لاتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ولاعضاء مجلس ادارة الاتحاد علي الجهود غير العاديه التي بذلت لاخراج هذا الحفل بهذا الشكل المشرف للدولة المصرية.

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والرئيس الشرفي للجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة إلى حضور كل من اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات الإفريقية ”الأوكسا”، وبعض رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهي: “ألبانيا – الجزائر – أرمينيا – النمسا – أذربيجان – بلجيكا – كندا – كرواتيا – قبرص التشيك – الدنمارك – فنلندا – ألمانيا – بريطانيا – اليونان – أندونيسيا – تركيا – إيرلندا – إيطاليا – الأردن – كازاخستان – لاتفيا – ليتوانيا – ماليزيا – المكسيك – هولندا – النرويج – بنما – الفلبين – بولندا – البرتغال – قطر – صربيا – سلوفينيا – تايوان – أوكرانيا – أمريكا – أوزبكستان – فيتنام – بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة، وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال: “علي زهران – عمر العربي – محمد عفيفي – أحمد عبد الرحمن – زياد خاطر – عبد الرحمن عبد الحليم – أحمد المراغي”، تحت قيادة المدير الفني، جمال مطر و شريف جودت و عرفات احمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من: “نانسي طمان – فريدة دبور – ياسمين سلامة – جنى عبد السلام “، تحت قيادة المدير الفني، زكريا غالب والمدربين سلمى السعيد ومحمود سيد وايفا.

وكان اتحاد الجمباز كشف عن مشاركة 155 لاعبًا ولاعبة بواقع 97 لاعبًا و58 لاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

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