نقيب الفلاحين: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها بعهد الرئيس السيسي.. فيديو

أفضل موسم لحصاد القمح..

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه متوقع إنتاجية 10 ونصف مليون طن من القمح هذا العام، مشيرا إلى أن هناك زيادة 14 ألف جنيه عن كل فدان مقارنة بالعام الماضي.

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي خالد ميري، إنه نحن في أزهى أيام الزراعة في عصر الرئيس السيسي، معلقا “الفلاح المصري حصل على جميع حقوقه”.

أفضل موسم لحصاد القمح

وتابع نقيب عام الفلاحين، أن سعر توريد القمح هذا العام مناسب، موضحا أن هذا الموسم أفضل موسم لحصاد القمح.